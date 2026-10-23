Галактионов высказался об игре Батракова за "Галатасарай"

"Ставить цель 100% надо, потому что Алексей - один из самых талантливых молодых игроков Европы. Сегодня он это показывает на международном уровне, проводит качественные матчи в Лиге чемпионов и забивает.Мы очень рады за него! Наш мальчишка просто умница и красавец!", - сказал Галактионов "Советскому спорту".
Алексей Батраков покинул московский "Локомотив" в конце лета. Он перешел в стамбульский "Галатасарай" за 25 миллионов евро. За два месяца в новом клубе атакующий полузащитник отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами за девять матчей.