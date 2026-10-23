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Галактионов высказался об игре Батракова за "Галатасарай"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил, стоит ли Алексею Батракову ставить цель выиграть "Золотой мяч".
Фото: ФК "Галатасарай"
Российский специалист рассказал, что вся команда рада за Батракова. Он считает полузащитника одним из самых талантливых молодых футболистов из Европы.

"Ставить цель 100% надо, потому что Алексей - один из самых талантливых молодых игроков Европы. Сегодня он это показывает на международном уровне, проводит качественные матчи в Лиге чемпионов и забивает.
Мы очень рады за него! Наш мальчишка просто умница и красавец!", - сказал Галактионов "Советскому спорту".

Алексей Батраков покинул московский "Локомотив" в конце лета. Он перешел в стамбульский "Галатасарай" за 25 миллионов евро. За два месяца в новом клубе атакующий полузащитник отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами за девять матчей.

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