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Заварзин: "Спартак" - на подъёме, а по поводу ЦСКА есть сомнения

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу дерби с ЦСКА в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Для ЦСКА сейчас наступает период испытаний. У них в первой части чемпионата - первые десять туров - были достаточно лёгкие по соперникам матчи. Но на прошлой неделе у "армейцев" было испытание в матче с "Динамо", а сейчас оно ждёт во встрече со "Спартаком". Дальше тоже непростые игры у них будут. Время покажет, что они собой представляют.

А "Спартак" на подъёме, и для него в этом смысле не имеет значения, с кем играть - с ЦСКА, "Динамо" или ещё с кем-то. Пока они демонстрируют уверенный футбол, а по поводу ЦСКА есть сомнения.
"Армейцы" должны своей игрой доказать, что способны и дальше быть в лидирующей группе.

- По игре вам армейцы не очень?

- Их возможности оценить довольно сложно сейчас. У них, опять же, были не самые сильные соперники. И эти команды не показывают тот футбол, который демонстрируют "Спартак", "Динамо" или "Зенит". ЦСКА в ближайшее время останется или в пятерке, которая будет бороться за медали, или ниже свалится: "сгорят" два-три матча - уже гораздо сложнее будет подняться наверх.

- То есть "Спартак" является фаворитом матча?

- Да, думаю, что он выигрывает в дерби.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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