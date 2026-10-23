Заварзин: "Спартак" - на подъёме, а по поводу ЦСКА есть сомнения

А "Спартак" на подъёме, и для него в этом смысле не имеет значения, с кем играть - с ЦСКА, "Динамо" или ещё с кем-то. Пока они демонстрируют уверенный футбол, а по поводу ЦСКА есть сомнения."Армейцы" должны своей игрой доказать, что способны и дальше быть в лидирующей группе.
- По игре вам армейцы не очень?
- Их возможности оценить довольно сложно сейчас. У них, опять же, были не самые сильные соперники. И эти команды не показывают тот футбол, который демонстрируют "Спартак", "Динамо" или "Зенит". ЦСКА в ближайшее время останется или в пятерке, которая будет бороться за медали, или ниже свалится: "сгорят" два-три матча - уже гораздо сложнее будет подняться наверх.
- То есть "Спартак" является фаворитом матча?
- Да, думаю, что он выигрывает в дерби.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info