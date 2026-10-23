Заварзин: "Спартак" - на подъёме, а по поводу ЦСКА есть сомнения

Фото: ФК "Спартак"

А "Спартак" на подъёме, и для него в этом смысле не имеет значения, с кем играть - с ЦСКА, "Динамо" или ещё с кем-то. Пока они демонстрируют уверенный футбол, а по поводу ЦСКА есть сомнения.