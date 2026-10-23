Билялетдинов считает "Спартак" главным претендентом на золото РПЛ

"Как ни странно, главным претендентом на чемпионство назову "Спартак". Они играют агрессивно, интересно. Показывают агрессивный футбол в штрафной площади соперника.Даку еще не сказал своего главного слова. Уверен, что бомбардир у них раскроется", - сказал Билялетдинов "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в одиннадцати матчах. Красно-белые одержали 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате. Команда отстает от первой строчки на 2 балла.