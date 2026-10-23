Единственный мяч был забит на 39-й минуте. Дмитрий Рыбчинский вывел гостей вперёд после передачи Хорди Томпсона. Во втором тайме команды больше не смогли отличиться.
После 12 туров "Оренбург" занимает шестое место в РПЛ с 16 очками. "Ахмат" располагается на 13-й строчке, набрав 11 баллов.
Чемпионат России
12 тур
Гол: Рыбчинский, 39.
"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац (Сидоров, 67), Адамов, Сидибе, Садулаев, Щетинин (Конате, 52), Исмаэл Силва, Касинтура (Самородов, 77), Мелкадзе (Максути, 67).
"Оренбург": Овсянников, Татаев (Хотулёв, 60), Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла (Назаренко, 71), Рыбчинский (Голыбин, 71), Куль, Томпсон (Лукашов, 82), Гузина (Касаджиков, 82).
Предупреждения: Гузина, 62, Конате, 66, Лукашов, 90+3.
"Оренбург" на выезде обыграл "Ахмат"
"Оренбург" одержал выездную победу над "Ахматом" со счётом 1:0 в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"