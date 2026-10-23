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Черчесов признался, что повысил голос на игроков "Ахмата" после первого тайма

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов признался, что ему пришлось повысить голос на футболистов в перерыве матча с "Оренбургом".
Фото: ФК "Ахмат"
Грозненцы уступили на своём поле со счётом 0:1 в 12-м туре РПЛ.

По словам специалиста, перед встречей он предупреждал команду о сложности предстоящего противостояния, однако игроки не прислушались к его словам.

- Во-первых, в перерыве пару слов сказал. Так, чуть-чуть повысил голос, можно сказать. Ну, по делу. Не кого-то там, а просто. И потом замены сделали свое дело. Все ребята вышли, старались переломить игру. Моменты создавали. Вратарь "Оренбурга" несколько раз выручил, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

После поражения "Ахмат" остался на 13-м месте в чемпионате России с 11 очками. Следующий матч команда проведёт 31 октября на выезде против московского "Динамо".

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