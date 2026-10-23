Черчесов признался, что повысил голос на игроков "Ахмата" после первого тайма

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов признался, что ему пришлось повысить голос на футболистов в перерыве матча с "Оренбургом".

Фото: ФК "Ахмат"

- Во-первых, в перерыве пару слов сказал. Так, чуть-чуть повысил голос, можно сказать. Ну, по делу. Не кого-то там, а просто. И потом замены сделали свое дело. Все ребята вышли, старались переломить игру. Моменты создавали. Вратарь "Оренбурга" несколько раз выручил, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".