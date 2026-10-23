Гасилин назвал точный счёт матча ЦСКА - "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

- Я думаю, будет уверенная победа " Спартака ". Что-нибудь вроде 2:0 или 3:1. У ЦСКА меньше ресурса, чем у "Спартака" - это очень важно. Плюс линия обороны не настолько надёжная. "Спартак" сейчас в лучшем своём периоде. Карседо полностью адаптировался, понимает все сочетания, знает всех футболистов, - приводит слова Гасилина "Советский спорт"

По мнению экс-футболиста, "красно-белые" находятся в хорошей форме и способны одержать уверенную победу над принципиальным соперником.Встреча состоится 25 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени. После 11 туров "Спартак" занимает третье место в РПЛ с 23 очками, а ЦСКА располагается на четвёртой строчке, набрав 22 балла.