Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
0 - 1 0 1
ОренбургЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Торпедо
1 - 1 1 1
РоторЗавершен

Гасилин назвал точный счёт матча ЦСКА - "Спартак"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин считает "Спартак" фаворитом предстоящего московского дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-футболиста, "красно-белые" находятся в хорошей форме и способны одержать уверенную победу над принципиальным соперником.

- Я думаю, будет уверенная победа "Спартака". Что-нибудь вроде 2:0 или 3:1. У ЦСКА меньше ресурса, чем у "Спартака" - это очень важно. Плюс линия обороны не настолько надёжная. "Спартак" сейчас в лучшем своём периоде. Карседо полностью адаптировался, понимает все сочетания, знает всех футболистов, - приводит слова Гасилина "Советский спорт".

Встреча состоится 25 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени. После 11 туров "Спартак" занимает третье место в РПЛ с 23 очками, а ЦСКА располагается на четвёртой строчке, набрав 22 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится