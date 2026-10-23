Роналду первым среди действующих спортсменов достиг рекордной отметки по заработкам

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил финансовый рекорд среди действующих спортсменов.

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По данным Forbes, совокупные доходы 41-летнего футболиста за карьеру впервые достигли 2 миллиардов долларов до вычета налогов.



В нынешнем сезоне португалец, как ожидается, заработает около 300 миллионов долларов. Из этой суммы 250 миллионов составят выплаты от саудовского клуба, а ещё 50 миллионов Роналду принесут рекламные соглашения и бизнес-проекты.



К аналогичному финансовому показателю приближается Лионель Месси. По прогнозу Forbes, аргентинец может преодолеть отметку в 2 миллиарда долларов в течение следующего года. Его предполагаемый доход составляет 145 миллионов долларов, включая 70 миллионов от "Интер Майами" и 75 миллионов от коммерческой деятельности.