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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
12:45
ДинамоНе начат
Факел
15:00
РодинаНе начат
Рубин
17:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

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МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
14:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
16:00
СочиНе начат
Арсенал Тула
17:00
КАМАЗНе начат

РПЛ продолжается: 24 октября пройдут 4 матча

В субботу, 24 октября, состоятся четыре встречи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в том числе выездной матч лидирующего "Динамо" и противостояние "Краснодара" с "Балтикой".
Фото: ФК "Краснодар"
Игровой день откроется встречей "Акрона" с московским "Динамо". Позднее "Факел" примет "Родину", "Рубин" сыграет с "Крыльями Советов", а завершится программа матчем "Краснодара" против "Балтики".

Расписание матчей РПЛ на 24 октября (мск):

12:45 — "Акрон" — "Динамо" Москва;

15:00 — "Факел" — "Родина";

17:15 — "Рубин" — "Крылья Советов";

19:30 — "Краснодар" — "Балтика".

После 11 туров турнирную таблицу возглавляет "Динамо" с 25 очками. Следом располагаются "Зенит" (24) и "Спартак" (23). ЦСКА и "Краснодар" набрали по 22 балла.

Особое значение имеет встреча "Факела" и "Родины": обе команды находятся в зоне вылета, имея по шесть очков.

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