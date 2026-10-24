Игровой день откроется встречей "Акрона" с московским "Динамо". Позднее "Факел" примет "Родину", "Рубин" сыграет с "Крыльями Советов", а завершится программа матчем "Краснодара" против "Балтики".
Расписание матчей РПЛ на 24 октября (мск):
12:45 — "Акрон" — "Динамо" Москва;
15:00 — "Факел" — "Родина";
17:15 — "Рубин" — "Крылья Советов";
19:30 — "Краснодар" — "Балтика".
После 11 туров турнирную таблицу возглавляет "Динамо" с 25 очками. Следом располагаются "Зенит" (24) и "Спартак" (23). ЦСКА и "Краснодар" набрали по 22 балла.
Особое значение имеет встреча "Факела" и "Родины": обе команды находятся в зоне вылета, имея по шесть очков.
РПЛ продолжается: 24 октября пройдут 4 матча
В субботу, 24 октября, состоятся четыре встречи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в том числе выездной матч лидирующего "Динамо" и противостояние "Краснодара" с "Балтикой".
Фото: ФК "Краснодар"