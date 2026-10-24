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Солари сделал уверенное заявление перед дерби "Спартака" с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари выразил уверенность в победе над ЦСКА в предстоящем московском дерби, несмотря на сложность противостояния с принципиальным соперником.
Фото: ФК "Спартак"
Аргентинский футболист поделился ожиданиями от встречи 12-го тура РПЛ. Солари подчеркнул, что красно-белые серьезно готовятся к игре и понимают, насколько непросто будет добиться положительного результата.

"Матч точно будет очень трудным. Это дерби. Игры с ЦСКА всегда получаются очень сложными. Но мы уверены в себе, мы много работаем. Никакой матч не выигрывается заранее, поэтому нам нужно как следует подготовиться, чтобы показать лучшую игру. Но в целом мы уверены, что сможем победить ЦСКА", — заявил Солари.

Перед очной встречей "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Армейцы располагаются на четвертой строчке с 22 баллами.

Дерби состоится в воскресенье, 25 октября, на домашнем стадионе ЦСКА. Начало матча — в 16:00 мск.

Источник: "Матч ТВ"

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