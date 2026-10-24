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В РФС раскрыли финансовое положение "Ростова"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что финансовая ситуация в "Ростове" остается стабильной, а серьезных угроз для клуба на данный момент нет.
Фото: ФК "Ростов"
Митрофанов прокомментировал положение ростовчан и объяснил, как РФС контролирует финансовую деятельность участников Российской Премьер-Лиги. По его словам, частота проверок зависит от состояния конкретного клуба.

"Финансовая ситуация "Ростова" стабильная, каких-то явных критичных угроз нет. Тем не менее "Ростов", как и другие клубы РПЛ, находится под постоянным финансовым мониторингом со стороны РФС. Те, у кого больше проблем — под ежемесячным, кто стабильнее — под ежеквартальным", — отметил Митрофанов.

Генсек РФС добавил, что при возникновении сложностей союз взаимодействует не только с руководителями команд, но и с их акционерами. По его словам, собственники клубов понимают общую ситуацию.

"Надеюсь, что у "Ростова" и остальных 15 клубов РПЛ всё будет хорошо", — заключил Митрофанов.

Источник: "Чемпионат"

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