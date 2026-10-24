Алаев - о падении посещаемости Кубка России после введения Fan ID: расстроили цифры

Президент РПЛ Александр Алаев признал серьезное снижение посещаемости матчей Кубка России после введения карты болельщика и призвал фанатов отказаться от бойкота стадионов.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Конечно, расстроили цифры посещаемости в первом туре после введения, но я вспоминаю, как и нам давалась адаптация к этому новшеству. Надеюсь, что мы совместно — и Российский футбольный союз, и Российская премьер-лига, и клубы — пройдем этот этап, вернемся к хорошим базовым цифрам по посещаемости, и будет рост", — заявил Алаев.