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Алаев - о падении посещаемости Кубка России после введения Fan ID: расстроили цифры

Президент РПЛ Александр Алаев признал серьезное снижение посещаемости матчей Кубка России после введения карты болельщика и призвал фанатов отказаться от бойкота стадионов.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
С 1 октября для посещения кубковых встреч с участием клубов РПЛ требуется Fan ID. Нововведение уже отразилось на количестве зрителей: посещаемость домашних матчей команд Премьер-Лиги сократилась примерно на 48–56%.

Алаев признался, что первые результаты его разочаровали, однако выразил надежду на постепенное восстановление показателей.

"Конечно, расстроили цифры посещаемости в первом туре после введения, но я вспоминаю, как и нам давалась адаптация к этому новшеству. Надеюсь, что мы совместно — и Российский футбольный союз, и Российская премьер-лига, и клубы — пройдем этот этап, вернемся к хорошим базовым цифрам по посещаемости, и будет рост", — заявил Алаев.

Глава лиги подчеркнул, что клубам необходимо активнее работать над привлечением зрителей. Он также обратился к болельщикам, продолжающим бойкотировать матчи из-за Fan ID, с призывом вернуться на трибуны.

Наиболее заметное падение зафиксировано у "Локомотива": посещаемость сократилась на 77% — с 19 982 до 4 590 человек. У "Крыльев Советов" снижение составило около 70%.

Источник: ТАСС

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