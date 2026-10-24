Алаев - о падении посещаемости Кубка России после введения Fan ID: расстроили цифры

Алаев признался, что первые результаты его разочаровали, однако выразил надежду на постепенное восстановление показателей.
"Конечно, расстроили цифры посещаемости в первом туре после введения, но я вспоминаю, как и нам давалась адаптация к этому новшеству. Надеюсь, что мы совместно — и Российский футбольный союз, и Российская премьер-лига, и клубы — пройдем этот этап, вернемся к хорошим базовым цифрам по посещаемости, и будет рост", — заявил Алаев.
Глава лиги подчеркнул, что клубам необходимо активнее работать над привлечением зрителей. Он также обратился к болельщикам, продолжающим бойкотировать матчи из-за Fan ID, с призывом вернуться на трибуны.
Наиболее заметное падение зафиксировано у "Локомотива": посещаемость сократилась на 77% — с 19 982 до 4 590 человек. У "Крыльев Советов" снижение составило около 70%.
Источник: ТАСС