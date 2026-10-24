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Рапопорт назвал фаворита дерби ЦСКА — "Спартак"

Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт считает ЦСКА фаворитом предстоящего московского дерби со "Спартаком", однако допускает, что встреча завершится результативной ничьей.
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"
Рапопорт оценил шансы команд перед матчем 12-го тура РПЛ. По мнению специалиста, армейцы выглядят предпочтительнее соперника, несмотря на недавнее поражение от "Динамо" со счетом 1:3.

"Считаю, что ЦСКА — фаворит в матче со "Спартаком". Игра с "Динамо" показала, что у ЦСКА нет такого большого количества варварских и оборонительных ошибок, нежели у "Спартака". Не верю, что ЦСКА два матча подряд проиграет", — заявил Рапопорт.

При этом тренер отметил, что по подбору исполнителей команды практически не уступают друг другу. Он ожидает равной борьбы и не исключает, что соперники поделят очки.

"Будет интересная игра, кому-то может повезти, но, мне кажется, все закончится результативной ничьей — 1:1 или 2:2", — добавил специалист.

Дерби состоится в воскресенье, 25 октября, на домашнем стадионе ЦСКА. Перед встречей "Спартак" занимает третье место в РПЛ с 23 очками, армейцы идут четвертыми с 22 баллами.

Источник: Vprognoze.ru

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