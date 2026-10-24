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Агент Ракова рассказал об интересе других клубов к форварду "Локомотива"

Представитель нападающего "Локомотива" Вадима Ракова Владимир Кузьмичев сообщил, что футболист привлекает внимание нескольких клубов, однако пока намерен бороться за место в стартовом составе железнодорожников.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Кузьмичев прокомментировал сокращение игрового времени 21-летнего форварда. По словам агента, Раков начинал сезон в основе московской команды, но травма помешала ему закрепиться в составе.

"Не думаю, что сейчас стоит делать какие-то выводы. Раков начинал чемпионат в основе, потом была травма. Сейчас он вновь пытается доказать состоятельность и отвоевать место в стартовом составе. Нужно дождаться зимней паузы, а потом уже, возможно, что-то думать", — заявил Кузьмичев.

Представитель футболиста подчеркнул, что у нападающего есть другие варианты продолжения карьеры, однако приоритетом остается успешное выступление за нынешний клуб.

"Вадим в любом случае интересен многим клубам. Но все-таки хочется, чтобы в полной мере Раков состоялся именно в "Локомотиве", — добавил агент.

В текущем сезоне Раков провел 14 матчей, отметившись одним голом и результативной передачей. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2030 года.

Источник: "Матч ТВ"

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