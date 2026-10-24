Агент Ракова рассказал об интересе других клубов к форварду "Локомотива"

"Не думаю, что сейчас стоит делать какие-то выводы. Раков начинал чемпионат в основе, потом была травма. Сейчас он вновь пытается доказать состоятельность и отвоевать место в стартовом составе. Нужно дождаться зимней паузы, а потом уже, возможно, что-то думать", — заявил Кузьмичев.
Представитель футболиста подчеркнул, что у нападающего есть другие варианты продолжения карьеры, однако приоритетом остается успешное выступление за нынешний клуб.
"Вадим в любом случае интересен многим клубам. Но все-таки хочется, чтобы в полной мере Раков состоялся именно в "Локомотиве", — добавил агент.
В текущем сезоне Раков провел 14 матчей, отметившись одним голом и результативной передачей. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2030 года.
Источник: "Матч ТВ"