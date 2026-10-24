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Круговой - о настрое ЦСКА перед дерби со "Спартаком": настроены по-боевому

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о настрое армейцев на предстоящее московское дерби со "Спартаком" и выразил уверенность, что команде хватит глубины состава для успешного выступления.
Фото: ПФК ЦСКА
Круговой оценил готовность красно-синих к принципиальному противостоянию в рамках 12-го тура РПЛ. Футболист подчеркнул, что в современном чемпионате России нет простых соперников, поэтому недооценивать кого-либо нельзя.

"Не могу сказать, что раньше соперники у нас были легче. Все уже научились играть в футбол. Обороняться точно все научились. Глубины состава нам хватит", — отметил Круговой.

Защитник также подчеркнул особую значимость домашнего дерби и пообещал, что армейцы приложат максимум усилий для достижения результата.

"Конечно, на "Спартак" настроены по-боевому — сто процентов. Это дерби на своём поле! Будет интересный матч, придёт очень много болельщиков. Хорошо подготовимся и будем выполнять требования тренера", — добавил футболист.

Матч ЦСКА — "Спартак" состоится в воскресенье, 25 октября, на "ВЭБ Арене". Начало встречи — в 16:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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