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Шварц объяснил выбор стартового состава на матч против "Акрона"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал состав команды на игру 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Тяжело ли менять победный состав после матча с ЦСКА? Конечно, всегда сложно принимать подобные решения. Но дело в том, что все игроки в хорошей форме. Кроме того, следующая игра уже во вторник, поэтому каждый получит игровое время.

В старте выходит Николас Маричаль, а не Касерес? Данное решение только на эту игру. Маричаль хорошо отыграл, а Касерес немного травмирован и не в игровом ритме. Поэтому решение принято в пользу Николаса", - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".

Матч между московским "Динамо" и тольяттинским "Акроном" состоится сегодня, 24 октября. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 12:45 по столичному времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Игорем Капленковым.

Команда Сандро Шварца одержала семь побед подряд в чемпионате России, установив тем самым клубный рекорд. Бело-голубые набрали 25 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.

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