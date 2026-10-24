Шварц объяснил выбор стартового состава на матч против "Акрона"

"Тяжело ли менять победный состав после матча с ЦСКА? Конечно, всегда сложно принимать подобные решения. Но дело в том, что все игроки в хорошей форме. Кроме того, следующая игра уже во вторник, поэтому каждый получит игровое время.
В старте выходит Николас Маричаль, а не Касерес? Данное решение только на эту игру. Маричаль хорошо отыграл, а Касерес немного травмирован и не в игровом ритме. Поэтому решение принято в пользу Николаса", - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".
Матч между московским "Динамо" и тольяттинским "Акроном" состоится сегодня, 24 октября. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 12:45 по столичному времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Игорем Капленковым.
Команда Сандро Шварца одержала семь побед подряд в чемпионате России, установив тем самым клубный рекорд. Бело-голубые набрали 25 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.