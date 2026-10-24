Тренер "Акрона" сообщил причину, по которой Беншимол пропустит встречу с "Динамо"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич рассказал, почему основной форвард Жилсон Беншимол не примет участия в 12-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Акрон"

"Беншимол получил травму во время матча за сборную. И это повреждение мешало ему в игре с "Ростовом", тогда его состояние ухудшилось.