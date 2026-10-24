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Тренер "Акрона" сообщил причину, по которой Беншимол пропустит встречу с "Динамо"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич рассказал, почему основной форвард Жилсон Беншимол не примет участия в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Беншимол получил травму во время матча за сборную. И это повреждение мешало ему в игре с "Ростовом", тогда его состояние ухудшилось.

Поэтому решили дать ему время на восстановление и надеемся, что скоро Беншимол вернется в команду", - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".

"Акрон" встретится с "Динамо" сегодня, 24 октября. Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток главного арбитра запланирован на 12:45 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 24-летнего форварда Жилсона Беншимола 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 10 играх за тольяттинцев в чемпионате России.

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