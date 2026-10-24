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ЭСК проверила решение арбитра не удалять игрока "Локомотива" Ньямси в матче с "Краснодаром"

ЭСК разобрала эпизод в игре "Локомотив" - "Краснодар" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращение "Краснодара" по эпизоду, случившемуся на 12-й минуте матча с "Локомотивом" в 11-м туре чемпионата России. По итогам проверки было вынесено решение, что лавный судья встречи Никита Новиков правильно не удалил с поля защитника "Локомотива" Жерзино Ньямси.

Ньямси вступал в единоборство в безрассудной манере, однако сыграл в мяч. При этом шипами игрок попал в ногу соперника, который стоял перед мячом, а его нога находилась в безопорном положении. В пограничной ситуации арбитр правильно назначил штрафной удар с вынесением желтой карточки за грубую игру.

Напомним, поединок между командами состоялся в прошлые выходные на "РЖД Арене" и завершился вничью - 3:3.

Источник: РФС

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