В эти минуты на "Солидарность Самара Арене" проходит матч 12-го тура РПЛ между тольяттинским "Акроном" и московским "Динамо". На данный момент счет 1:0 в пользу хозяев поля. На 17-й минуте отличился вингер Артем Шуманский.
Отметим, главный тренер гостей Сандро Шварц снял с игры защитника Николаса Маричаля на 31-й минуте, выпустив вместо него Хуана Хосе Касереса.
Напомним, перед стартовым свистком немецкий специалист объяснил свой выбор в пользу урагвайца тем, что Маричаль хорошо отыграл в прошлом туре с ЦСКА (3:1), а Касерес немного травмирован и не в игровом ритме.
Шварц заменил защитника "Динамо" в первом тайме с "Акроном"
"Динамо" провело замену в первом тайме.
Фото: ФК "Динамо"