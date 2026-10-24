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Стали известны стартовые составы "Факела" и "Родины"

Опубликованы состаы "Факела" и "Родины" на матч 12-го тура РПЛ.

Сегодня, 24 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Родиной". Игра пройдет на стадионе "Факел" в Воронеже и начнется в 15:00 по московскому времени.

Воронежцы набрали 6 очков по итогам 11 стартовых туров и занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Московская команда имеет в своей копилке аналогичное количество баллов и располагается на ступень ниже.

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