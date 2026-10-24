Как сообщает источник, "Балтика" столкнулась с серьезными логистическими проблемами на пути в Краснодар на матч 12-го тура РПЛ. Команда прибыла на место проведения игры за семь с половиной часов до стартового свистка, который запланирован на 19:30 по московскому времени.
Отмечается, что вылет из Калининграда задержался на пять часов, после чего самолет совершил промежуточную посадку в Москве для дозаправки. Ночью "балтийцы" приземлились в Минеральных Водах, где команде пришлось провести ночь.
Встреча между "Краснодаром" и "Балтикой" состоится сегодня, 24 октября, на стадионе "Ozon Арена".
Источник: "Чемпионат"
"Балтика" прилетела за 7,5 часов до игры с "Краснодаром" - источник
У калининградского клуба возникли проблемы с логистикой.
Фото: ФК "Балтика"