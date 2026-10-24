Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
Рубин
17:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
Нижний Новгород2 тайм
Текстильщик
16:00
СочиНе начат
Арсенал Тула
17:00
КАМАЗНе начат

"Балтика" прилетела за 7,5 часов до игры с "Краснодаром" - источник

У калининградского клуба возникли проблемы с логистикой.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает источник, "Балтика" столкнулась с серьезными логистическими проблемами на пути в Краснодар на матч 12-го тура РПЛ. Команда прибыла на место проведения игры за семь с половиной часов до стартового свистка, который запланирован на 19:30 по московскому времени.

Отмечается, что вылет из Калининграда задержался на пять часов, после чего самолет совершил промежуточную посадку в Москве для дозаправки. Ночью "балтийцы" приземлились в Минеральных Водах, где команде пришлось провести ночь.

Встреча между "Краснодаром" и "Балтикой" состоится сегодня, 24 октября, на стадионе "Ozon Арена".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится