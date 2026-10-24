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Ловчев заявил, что не расценивает "Динамо" как возможного чемпиона

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев не считает "Динамо" претендентом на золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Я не расцениваю "Динамо" как возможного чемпиона. За чемпионство будут бороться "Зенит", "Краснодар" и "Спартак".

Но стоит признать, что динамовцы действительно удивляют своей игрой", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

После 11 туров московское "Динамо" набрало 25 очков и возглавило турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Сандро Шварца одержала 7 побед в чемпионате подряд и установила клубный рекорд.

В эти минуты бело-голубые проигрывают на выезде "Акрону" в 12-м туре первенства России (1:2).

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