Ловчев заявил, что не расценивает "Динамо" как возможного чемпиона

"Я не расцениваю "Динамо" как возможного чемпиона. За чемпионство будут бороться "Зенит", "Краснодар" и "Спартак".
Но стоит признать, что динамовцы действительно удивляют своей игрой", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
После 11 туров московское "Динамо" набрало 25 очков и возглавило турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Сандро Шварца одержала 7 побед в чемпионате подряд и установила клубный рекорд.
В эти минуты бело-голубые проигрывают на выезде "Акрону" в 12-м туре первенства России (1:2).