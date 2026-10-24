"Динамо" проиграло в гостях "Акрону", второй раз за чемпионат пропустив три мяча

Нападающий Артем Шуманский вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте. На 55-й минуте вингер гостей Ярослав Гладышев сравнял счет, однако всего через 15 минут отличился полузащитник Кристиян Бистрович, удар которого со штрафного и стал победным. Точку в матче поставил Максим Болдырев на 90+4-й минуте.
Отметим, бело-голубые пропустили три мяча в РПЛ во второй раз за сезон. Ранее команде Сандро Шварца столько забивал только "Зенит" (0:3) в 4-м туре.
Чемпионат России
12 тур
Голы: Шуманский, 17, Бистрович, 70, Болдырев, 90+4 - Гладышев, 55.
"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес (Попенков, 89), Эсковаль, Пестряков (Дуду, 59), Бистрович (Неделчару, 89), Лончар, Оганесян (Хосонов, 71), Тедич (Болдырев, 71), Шуманский.
"Динамо": Лунёв, Маричаль (Касерес, 31), Рубенс (Казимир, 88), Осипенко, Рикардо, Глебов, Фомин (Сергеев, 46), Бителло, Артур Гомес (Гутьеррес, 73), Гладышев (Окишор, 73), Тюкавин.
Предупреждения: Бардыбахин, 25, Бистрович, 36, Лончар, 73.