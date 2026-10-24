Осипенко - о поражении от "Акрона": должны были пять точно забить

- Первый тайм плохо провели, не знаю почему, будем разбираться. Давали спокойно контролировать мяч, хотя у соперника не было много моментов.
Во втором тайме полностью их переиграли, должны были пять точно забить, - сказал Осипенко в эфире "Матч ТВ".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев. Центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко по итогам этой встречи был признан лучшим игроком матча.
Напомним, что до этого команда Сандро Шварца одержала в РПЛ семь побед кряду и была лучшей командой Европы по продолжительности победной серии.