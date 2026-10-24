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Галактионов ответил, может ли Мостовой играть в "Локо" на позиции "десятки"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил, на каких позициях может играть Андрей Мостовой.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, Мостовой может играть на любой позиции в атаке.

- Андрей Мостовой — игрок разноплановый, поэтому в группе атаки он может действовать на разных позициях: под нападающим, в позиции "десятки", и в средней линии, а с "Балтикой" вообще действовал на острие.
Где он потребуется, там и сыграет. На сегодняшний момент мы этим удовлетворены, - цитирует Галактионова "Совспорт".

Андрей Мостовой перешел в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. Напомним, что контракт вингера с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.

Вингер провел за "железнодорожников" во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет один забитый мяч. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро. На его счету также 20 матчей в составе сборной России и три забитых мяча.

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