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"Родина" впервые с августа одержала победу в РПЛ и поднялась с последнего места

"Родина" одержала выездную победу над "Факелом" в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
Московская "Родина" одержала выездную победу над воронежским "Факелом" в 12 туре Российской Премьер-Лиги. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха - он реализовал одиннадцатиметровый удар на 43-й минуте встречи.

Таким образом, столичная команда поднялась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками. Воронежцы опустились на последнее место - в их активе на данный момент 6 баллов.

РПЛ, 12-й тур.

"Факел" 0:1 "Родина".

Голы: Онугха, 43 (пен.).

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