Московская "Родина" одержала выездную победу над воронежским "Факелом" в 12 туре Российской Премьер-Лиги. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха - он реализовал одиннадцатиметровый удар на 43-й минуте встречи.
Таким образом, столичная команда поднялась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками. Воронежцы опустились на последнее место - в их активе на данный момент 6 баллов.
РПЛ, 12-й тур.
"Факел" 0:1 "Родина".
Голы: Онугха, 43 (пен.).
"Родина" впервые с августа одержала победу в РПЛ и поднялась с последнего места
"Родина" одержала выездную победу над "Факелом" в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Родина"