"Родина" впервые с августа одержала победу в РПЛ и поднялась с последнего места

"Родина" одержала выездную победу над "Факелом" в 12 туре РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Московская "Родина" одержала выездную победу над воронежским "Факелом" в 12 туре Российской Премьер-Лиги. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха - он реализовал одиннадцатиметровый удар на 43-й минуте встречи.



Таким образом, столичная команда поднялась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками. Воронежцы опустились на последнее место - в их активе на данный момент 6 баллов.



РПЛ, 12-й тур.



"Факел" 0:1 "Родина".



Голы: Онугха, 43 (пен.).

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Факел