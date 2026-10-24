Даку оценил шансы "Спартака" на чемпионство

- Мы всегда хотим побеждать в каждом матче. Мы понимаем, что каждая игра очень важна.
Нужно идти постепенно, чтобы чего-то достичь. Поэтому нужно побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, - цитирует Даку "Матч ТВ".
По итогам 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего столичного "Динамо" на два балла.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА, который занимает четвертое место в таблице с 22 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября.