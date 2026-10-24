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Даку оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Форвард "Спартака" Мирлинд Даку оценил шансы красно-белых на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Даку, "Спартаку" нужно побеждать в каждом матче, чтобы идти к чемпионству.

- Мы всегда хотим побеждать в каждом матче. Мы понимаем, что каждая игра очень важна.
Нужно идти постепенно, чтобы чего-то достичь. Поэтому нужно побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, - цитирует Даку "Матч ТВ".

По итогам 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего столичного "Динамо" на два балла.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА, который занимает четвертое место в таблице с 22 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября.

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