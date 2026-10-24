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Гендир "Факела" обратился к судьям после поражения от "Родины"

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов высказался о работе арбитров после поражения от "Родины" (0:1).
Фото: ФК "Факел"
По словам Кондратова, он призывает судей прекратить назначать спорные пенальти.

- Уважаемые судьи, может, хватит? Зачем так делать и прикрываться ЭСК, мы же всё видим.

Три пенальти дома — и все три …. Просто подарили три очка, - написал Кондратов в своем телеграм-канале.

Сегодня, 24 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московской "Родине" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха, реализовавший пенальти в первом тайме.

По итогам 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.

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