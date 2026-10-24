Гендир "Факела" обратился к судьям после поражения от "Родины"

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов высказался о работе арбитров после поражения от "Родины" (0:1).

Фото: ФК "Факел"

- Уважаемые судьи, может, хватит? Зачем так делать и прикрываться ЭСК, мы же всё видим.

По словам Кондратова, он призывает судей прекратить назначать спорные пенальти.Три пенальти дома — и все три …. Просто подарили три очка, - написал Кондратов в своем телеграм-канале.Сегодня, 24 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московской "Родине" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха, реализовавший пенальти в первом тайме.По итогам 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.