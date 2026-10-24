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"Настоящая война". Альба - о победе "Родины" над "Факелом"

Главный тренер "Родины" Джонатан Альба прокомментировал победу над "Факелом" в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
По словам Альбы, команды боролись до последней секунды.

- Вы сами все видели на поле: настоящая война. Обе команды боролись до последней секунды.
Мы знали, что так будет, ждали такого футбола. Ребята показали характер. И что они настоящие мужики, - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги "Родина" одержала выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха - он реализовал пенальти в первом тайме.

Таким образом, команда Джонатана Альбы поднялась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками, воронежский "Факел" опустился на последнее место с 6 баллами в своем активе.

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