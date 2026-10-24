Газзаев считает, что "Акрон" по игре выглядел лучше "Динамо"

- "Динамо" проиграло по игре. По качеству игры "Акрон" выглядел лучше.
Очки в таких матчах нельзя терять в чемпионской гонке, если команда рассчитывает на титул. Из-за таких поражений теряется нацеленность на результат.
Но впереди еще 18 туров, - приводит слова Газзаева "СЭ".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев. Центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко по итогам этой встречи был признан лучшим игроком матча.
Напомним, что до этого команда Сандро Шварца одержала в РПЛ семь побед кряду и была лучшей командой Европы по продолжительности победной серии. Также бело-голубые дважды смогли набрать три очка в Кубке России.