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"Краснодар" - "Балтика": известны составы команд на матч 12 тура РПЛ

"Краснодар" и калининградская "Балтика" объявили стартовые составы на матч 12 тура чемпионата России.

Сегодня, 24 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Балтийцы располагаются на восьмой строчке с 13 баллами в своем активе.

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