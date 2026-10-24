"Краснодар" - "Балтика": известны составы команд на матч 12 тура РПЛ
"Краснодар" и калининградская "Балтика" объявили стартовые составы на матч 12 тура чемпионата России.
Сегодня, 24 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Балтийцы располагаются на восьмой строчке с 13 баллами в своем активе.