Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

Точилин предсказал, с каким счетом завершится матч "Краснодар" - "Балтика"

Прогноз на матч РПЛ "Краснодар" - "Балтика" для Rusfootball.info дал один из рекордсменов России по числу сыгранных матчей Александр Точилин.
Фото: ФК "Краснодар"
- Ключевая игра для "Краснодара" с учетом последних результатов. Теряют очки, но с "Локо" показали, что есть характер.
При этом Талалаев умеет играть с ними и будет тактически готов. Ничья – 1:1, - сказал Точилин.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится