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Точилин предсказал, с каким счетом завершится матч "Краснодар" - "Балтика"
Сегодня, 18:26
Прогноз на матч РПЛ "
Краснодар
" - "Балтика" для Rusfootball.info дал один из рекордсменов России по числу сыгранных матчей Александр Точилин.
Фото: ФК "Краснодар"
- Ключевая игра для "Краснодара" с учетом последних результатов. Теряют очки, но с "Локо" показали, что есть характер.
При этом Талалаев умеет играть с ними и будет тактически готов. Ничья – 1:1, - сказал Точилин.
Автор:
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Александр Точилин
Краснодар
Балтика
Автор:
Даниил Нахлёсткин
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