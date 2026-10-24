Точилин предсказал, с каким счетом завершится матч "Краснодар" - "Балтика"

Фото: ФК "Краснодар"

При этом Талалаев умеет играть с ними и будет тактически готов. Ничья – 1:1, - сказал Точилин.

- Ключевая игра для "Краснодара" с учетом последних результатов. Теряют очки, но с "Локо" показали, что есть характер.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info