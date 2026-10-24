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Глушаков поддержал футболиста "Спартака"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о критике в адрес Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Глушакова, Максименко - хороший вратарь.

- Заслужена ли критика Максименко? Я знаю Сашу и всегда говорил, что он хороший вратарь. У каждого игрока бывают провальные матчи.

Если сейчас у него неудачный период, то есть здоровая конкуренция. Сейчас вышел Помазун, хорошо сыграл. Вратари конкурируют так же, как и полевые игроки, - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Максименко вышел на поле в составе московского "Спартака" в 11 матчах во всех турнирах, пропустил восемь мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4 встречах. Напомним, что в 10 туре чемпионата России голкипер получил прямую красную карточку в матче с самарскими "Крыльями Советов".

В 12 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября. На данный момент красно-белые занимают третье место в таблице с 23 набранными очками.

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