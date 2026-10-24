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Терехин объяснил поражение "Динамо" от "Акрона"

Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин прокомментировал поражение бело-голубых от "Акрона".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Терехина, "Акрон" настроился на "Динамо", как на последний бой, и бело-голубым было тяжело.

- Считаю, что никакой недооценки соперника со стороны "Динамо" не было. Бело-голубые играли очень неплохо, но "Акрон" довольно грамотно оборонялся.
Очень тяжело играть с командами, которые бьются за выживание, на их поле: они настраиваются как на последний бой. Сейчас было именно так, - приводит слова Терехина "Матч ТВ".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев. Центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко по итогам этой встречи был признан лучшим игроком матча.

Напомним, что до этого команда Сандро Шварца одержала в РПЛ семь побед кряду и была лучшей командой Европы по продолжительности победной серии. Также бело-голубые дважды смогли набрать три очка в Кубке России.

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