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Экс-тренер "Динамо" объяснил, почему бело-голубые проиграли "Акрону": нельзя терять такие очки!

Бывший тренер "Динамо" Валерий Гладилин в комментарии Rusfootball.info высказался о поражении бело-голубых от "Акрона".
Фото: ФК "Динамо"
- Произошло тоже самое, как и со "Спартаком" происходит частенько. "Динамо" тоже периодически теряет очки с командами из нижней части таблицы. Где-то было недостаточно концентрации. После перерыва, тем не менее, они сравняли и набирали ход.
Но затем опять же не хватило, возможно, опыта, ведь "Динамо" давно не лидировало в таблице. Здесь чисто психология - в таких ситуация нужно иметь больше опыта. Нельзя терять такие очки!


- "Динамо" остается претендентом на чемпионство?

- Явного фаворита сейчас нет, все пять команд одного уровня и у них есть все шансы занять первое место. Все будет решаться весной. Первая часть сезона и завершится в плотной борьбе, которая идет на данный момент, - сказал Гладилин.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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