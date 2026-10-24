Экс-тренер "Динамо" объяснил, почему бело-голубые проиграли "Акрону": нельзя терять такие очки!

Но затем опять же не хватило, возможно, опыта, ведь "Динамо" давно не лидировало в таблице. Здесь чисто психология - в таких ситуация нужно иметь больше опыта. Нельзя терять такие очки!
- "Динамо" остается претендентом на чемпионство?
- Явного фаворита сейчас нет, все пять команд одного уровня и у них есть все шансы занять первое место. Все будет решаться весной. Первая часть сезона и завершится в плотной борьбе, которая идет на данный момент, - сказал Гладилин.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info