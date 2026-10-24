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"Рубин" всухую уступил "Крыльям Советов" на своем поле в 12 туре РПЛ

Казанский "Рубин" потерпел поражение от "Крыльев Советов" в 12 туре чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Завершился матч 12 тура чемпионата России между казанским "Рубином" и самарскими "Крыльями Советов". Гости одержали победу со счетом 2:0, забитыми мячами отметились: Игор Вуячич (автогол) и Амар Рахманович, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

После этой встречи самарцы поднялись в турнирной таблице российского чемпионата на седьмую строчку - в их активе 15 баллов. Казанцы остались на девятом месте с 12 очками.

РПЛ, 12-й тур.

"Рубин" 0:2 "Крылья Советов".

Голы: Вуячич, 71 (аг.), Рахманович, 77 (пен.).

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