"Рубин" всухую уступил "Крыльям Советов" на своем поле в 12 туре РПЛ

Фото: ФК "Крылья Советов"

Завершился матч 12 тура чемпионата России между казанским "Рубином" и самарскими "Крыльями Советов". Гости одержали победу со счетом 2:0, забитыми мячами отметились: Игор Вуячич (автогол) и Амар Рахманович, реализовавший одиннадцатиметровый удар.После этой встречи самарцы поднялись в турнирной таблице российского чемпионата на седьмую строчку - в их активе 15 баллов. Казанцы остались на девятом месте с 12 очками.Вуячич, 71 (аг.), Рахманович, 77 (пен.).