Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

"Судейство низкого качества". "Факел" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Родиной"

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о судействе в матче 12 тура РПЛ с "Родиной".
Фото: ФК "Факел"
По словам Пименова, "Факел" намерен обратиться в ЭСК РФС.

- Планирует ли клуб обратиться в ЭСК по эпизоду с пенальти?
Будем обязательно, низкого качества судейство, - цитирует Пименова "СЭ".

Сегодня, 24 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московской "Родине" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха, реализовавший пенальти в первом тайме.

По итогам 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится