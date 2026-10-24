"Судейство низкого качества". "Факел" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Родиной"

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о судействе в матче 12 тура РПЛ с "Родиной".

Фото: ФК "Факел"

Будем обязательно, низкого качества судейство, - цитирует Пименова "СЭ"

По словам Пименова, "Факел" намерен обратиться в ЭСК РФС.- Планирует ли клуб обратиться в ЭСК по эпизоду с пенальти?Сегодня, 24 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московской "Родине" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха, реализовавший пенальти в первом тайме.По итогам 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.