Талалаев рассказал, что ему не нравится в игре "Балтики"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре своей команды.

Фото: ФК "Балтика"

Поэтому мне нравится, как мы действуем в обороне. Но мне не нравится, как мы действуем в атаке, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

По словам Талалаева, ему нравится, как его команда играет в обороне, но не нравится игра у чужих ворот.- Мы избивались от простых ошибок в обороне. Евгений Латышонок почувствовал взаимосвязь с игроками. Мы три матча играем на ноль.Напомним, что по итогам 11 сыгранных туров "Балтика" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона балтийцы заняли шестое место в таблице.На данный момент калининградцы играют против "Краснодара" на выезде в матче 12 тура чемпионата России. После десяти сыгранных минут команды не открыли счет.