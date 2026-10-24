Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

Талалаев рассказал, что ему не нравится в игре "Балтики"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре своей команды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, ему нравится, как его команда играет в обороне, но не нравится игра у чужих ворот.

- Мы избивались от простых ошибок в обороне. Евгений Латышонок почувствовал взаимосвязь с игроками. Мы три матча играем на ноль.
Поэтому мне нравится, как мы действуем в обороне. Но мне не нравится, как мы действуем в атаке, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам 11 сыгранных туров "Балтика" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона балтийцы заняли шестое место в таблице.

На данный момент калининградцы играют против "Краснодара" на выезде в матче 12 тура чемпионата России. После десяти сыгранных минут команды не открыли счет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится