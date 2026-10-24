Форвард "Факела" Пуси прокомментировал спорный пенальти в матче с "Родиной"

Форвард "Факела" Белайди Пуси высказался о назначенном пенальти в ворота воронежцев в матче 12 тура РПЛ.

Фото: ФК "Факел"

- Думаю, надо сначала пересмотреть этот момент. На самом деле, когда я был на поле, мне показалось, что там не было пенальти, - приводит слова Пуси телеграм-канал "Сквозь Туман | ВРФ".

По словам Пуси, в ворота воронежцев не должны были назначать пенальти.Сегодня, 24 октября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московской "Родине" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Герман Онугха, реализовавший пенальти в первом тайме.По итогам 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.