"Нам стало легче". Булатов - о победе "Крыльев Советов" над "Рубином"

- После того, как мы смогли реализовать свой момент, игра для нас стала более удобной, появилось пространство, и нам стало легче. А до гола мы понимали, что нам было достаточно тяжело, соперник создавал нам много проблем.
Мы перестраивались, думали, как выровнять игру. Рады, что смогли принять правильное решение, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".
По итогам 12 туров "Крылья Советов" располагаются на седьмом месте в чемпионате России с 15 очками. Следующий матч самарцы проведут 2 ноября на своём поле против "Зенита".