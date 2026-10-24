Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

"Нам стало легче". Булатов - о победе "Крыльев Советов" над "Рубином"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов объяснил, что помогло самарской команде добиться победы над "Рубином" (2:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По словам специалиста, ключевым моментом встречи стал первый забитый мяч, после которого гости получили больше свободы в атаке.

- После того, как мы смогли реализовать свой момент, игра для нас стала более удобной, появилось пространство, и нам стало легче. А до гола мы понимали, что нам было достаточно тяжело, соперник создавал нам много проблем.

Мы перестраивались, думали, как выровнять игру. Рады, что смогли принять правильное решение, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".

По итогам 12 туров "Крылья Советов" располагаются на седьмом месте в чемпионате России с 15 очками. Следующий матч самарцы проведут 2 ноября на своём поле против "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится