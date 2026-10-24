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"Рубин" уволил Артигу после поражения от "Крыльев Советов" - источник

Руководство "Рубина" приняло решение сменить главного тренера после домашнего поражения от "Крыльев Советов" (0:2) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, казанский клуб расстался с испанским специалистом Франком Артигой, возглавлявшим команду с 14 января.

До зимнего перерыва обязанности наставника будет выполнять Олег Кузьмин, входивший в штаб Артиги. Бывший защитник "Рубина" работает в структуре клуба с 2019 года.

Казанцы занимают десятое место в чемпионате России, набрав 12 очков за 12 матчей. Следующую встречу "Рубин" проведёт 31 октября против воронежского "Факела".

Источник: "БИЗНЕС Online"

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