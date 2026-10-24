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"Краснодар" в концовке упустил победу над "Балтикой"

"Краснодар" и "Балтика" сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря голу Джона Кордобы. После перерыва калининградцы пытались отыграться, однако сравнять счёт сумели только в компенсированное время. На 90+3-й минуте Лорис Муйоколо поразил ворота "Краснодара" и спас гостей от поражения.

После 12 туров "Краснодар" располагается на третьей строчке чемпионата России, имея в активе 23 очка. "Балтика" набрала 14 баллов и занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Чемпионат России. 12 тур

Голы: Кордоба, 30 - Муйоколо, 90+3.

"Краснодар": Агкацев, Вахания (С. Петров, 77), Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Уткин (Оздоев, 69), Кристиан (Боселли, 75), Кордоба.

"Балтика": Латышонок, Бевеев, Варатынов, Андерсон, Муйоколо, Чивич (Порохов, 81), Шильцов (Поспелов, 73), Мендель, И. Петров (Беликов, 57), М. Петров (Муфи, 57), Хиль (Оффор, 73).

Предупреждения: Андерсон, 19, Чивич, 58, Вахания, 62, Кристиан, 67, Оласа, 85.

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