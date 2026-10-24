Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

Шаронов ответил на вопрос об увольнении Артиги

Бывший защитник "Рубина" Роман Шаронов выразил надежду, что казанский клуб сумеет преодолеть нынешние трудности и вновь войти в число сильнейших команд чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
При этом экс-футболист отказался рассуждать о необходимости отставки главного тренера Франка Артиги.

- "Рубин" для меня не пустой звук. Я был в клубе, когда он был середняком первой лиги, и был тогда, когда он был топом. Мне судьба "Рубина" небезразлична. Надеюсь, клуб найдет нужный вектор, чтобы вернуться в топ.

Следует ли сменить тренера? В моей ситуации некорректно обсуждать коллег. Артига пришел не сам - как и любого тренера, его пригласили, - сказал Шаронов в интервью "Спорт-Экспрессу".

После 12 туров "Рубин" располагается на десятом месте в таблице РПЛ с 12 очками. Казанцы не побеждают на протяжении шести матчей чемпионата, а в трёх последних встречах потерпели поражения с общей разницей мячей 0:7.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится