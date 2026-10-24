Шаронов ответил на вопрос об увольнении Артиги

- "Рубин" для меня не пустой звук. Я был в клубе, когда он был середняком первой лиги, и был тогда, когда он был топом. Мне судьба "Рубина" небезразлична. Надеюсь, клуб найдет нужный вектор, чтобы вернуться в топ.
Следует ли сменить тренера? В моей ситуации некорректно обсуждать коллег. Артига пришел не сам - как и любого тренера, его пригласили, - сказал Шаронов в интервью "Спорт-Экспрессу".
После 12 туров "Рубин" располагается на десятом месте в таблице РПЛ с 12 очками. Казанцы не побеждают на протяжении шести матчей чемпионата, а в трёх последних встречах потерпели поражения с общей разницей мячей 0:7.