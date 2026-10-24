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"Рубин" сделал официальное заявление по Артиге

"Рубин" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Франком Артигой.
Фото: ФК "Рубин"
Решение об отставке 50-летнего испанского специалиста принял президент правления клуба Марат Сафиуллин.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Рубина", руководство поблагодарило Артигу за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

Артига возглавил "Рубин" в январе 2026 года. Последним матчем команды под его руководством стало домашнее поражение от "Крыльев Советов" (0:2) в 12-м туре РПЛ. Казанцы занимают десятое место в чемпионате России, набрав 12 очков.

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