Решение об отставке 50-летнего испанского специалиста принял президент правления клуба Марат Сафиуллин.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Рубина", руководство поблагодарило Артигу за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
Артига возглавил "Рубин" в январе 2026 года. Последним матчем команды под его руководством стало домашнее поражение от "Крыльев Советов" (0:2) в 12-м туре РПЛ. Казанцы занимают десятое место в чемпионате России, набрав 12 очков.
"Рубин" сделал официальное заявление по Артиге
"Рубин" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Франком Артигой.
Фото: ФК "Рубин"