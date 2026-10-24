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Стала известна сумма компенсации Артиге за увольнение из "Рубина" - источник

Бывший главный тренер "Рубина" Франк Артига получит 12 миллионов рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с казанским клубом.
Фото: "Матч ТВ"
Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, сумма выплаты соответствует трём месячным зарплатам испанского специалиста, каждая из которых составляла четыре миллиона рублей.

Первую тренировку после смены тренерского штаба проведёт Олег Кузьмин. Он приступит к работе с футболистами 25 октября.

"Рубин" с 12 очками занимает десятое место в чемпионате России.

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