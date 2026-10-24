Бывший футболист клуба сменил на этом посту Франка Артигу, отправленного в отставку после поражения от "Крыльев Советов" (0:2).
Кузьмин ранее входил в тренерский штаб казанцев. К работе с основной командой он приступит 25 октября, после чего начнёт подготовку к предстоящим встречам со "Спартаком" и "Факелом".
После 12 матчей "Рубин" занимает десятое место в чемпионате России с 12 очками.
"Рубин" назвал имя временного наставника команды
Казанский "Рубин" официально объявил о назначении Олега Кузьмина исполняющим обязанности главного тренера.
Фото: ФК "Рубин"