Источник: "Зенит" нашёл замену Семаку. Отступные - 100 млн рублей

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов может продолжить карьеру в "Зените".

Фото: ФК "Оренбург"

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, Ахметзянов является фаворитом председателя правления петербуржцев Константина Зырянова на замену Сергею Семаку.



Отмечается, что в контракте Ахметзянова с "Оренбургом" предусмотрена компенсация за досрочное расторжение в размере 100 миллионов рублей.



Ранее Ахметзянов рассматривался в качестве одного из основных кандидатов на пост наставника "Рубина". Однако переезд специалиста в Казань не состоится. Сам тренер заявлял, что намерен остаться в "Оренбурге".

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