Эрнесто Вальверде: результат не отражает происходящего на поле

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в матче против "Барселоны" (0:3) в двадцать первом туре испанской Примеры.



"Результат не отражает происходящего на поле. У нас было много шансов, которые мы не реализовали. Мы много раз создавали "Барселоне" трудностей, но нам не хватало конечного удара. Только пропустили. Если не играть осторожно против "Барселоны", то она обязательно накажет", - цитирует тренера Sport.es.