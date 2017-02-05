Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Порту" обыграл "Спортинг" и возглавил первенство Португалии

"Порту" добился победы над "Спортингом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Португалии. "Драконы" с 47 очками возглавили турнирную таблицу, опередив "Бенфику", у которой игра в запасе. "Спортинг" идет на третьем месте.

Чемпионат Португалии. 20-й тур

"Порту" – "Спортинг" – 2:1

Голы: Соарес, 7 (1:0). Соарес, 40 (2:0). Руис, 60 (2:1).
Теги: Порту Спортинг
Сегодня, 02:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.