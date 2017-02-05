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Алейш Видаль: играть против "Атлетика" всегда сложно

Полузащитник "Барселоны" Алейш Видаль прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетика" (3:0) в двадцать первом туре испанской Примеры.

"Атлетик" показал высокий уровень игры, играть против них всегда сложно. Это была тяжелая игра, но результат матча справедлив. Неймар? Вы сами видели. Это невероятное счастье работать с этой троицей нападающих", - цитирует Видаля AS.
Теги: Атлетик Барселона
Сегодня, 12:33
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