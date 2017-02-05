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Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" готов выиграть титул

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил, что его команда сделает всё возможное, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

"Девять очков — не такой большой отрыв, но теперь всё зависит от "Челси". Мы же должны продолжать оказывать давление и выигрывать свои матчи. Это важно как для нас, так и для всей премьер-лиги. Мы вторые в таблице, и я рад, что на нас оказывается такое давление. "Тоттенхэм" готов выиграть титул", — цитирует Почеттино Mirror.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 15:41
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